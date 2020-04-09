Отмена Парада 9 мая: Путин рассмотрит обращение ветеранов о переносе празднования Дня Победы

вчера 23:31 Поделиться

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Ветеранские организации обратились к президенту РФ с просьбой отменить парад в честь Победы; Кремль заявил, что рассмотрит обращение.

Президент России Владимир Путин рассмотрит просьбу ветеранских организаций об отмене парада на День Победы. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщил ТАСС.

"Это обращение будет рассмотрено", — сказал он.

Ранее организации ветеранов Великой отечественной войны обратились к Путину с просьбой перенести парад 9 мая на более позднюю дату. Это связано с угрозой распространения коронавируса в России

До этого Дмитрий Песков сообщал, что решения об отмене парада в Москве нет. Он добавил, что подготовка к его проведению проходит в штатном режиме.

Напомним, сегодня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам — он заявил о дополнительной поддержке экономики.