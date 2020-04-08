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Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» отменили в Сибири

сегодня 12:31

Фото ОК.ру

Из-за коронавируса в Омске 9 мая не будет парада Победы; власти отменили и шествие «Бессмертного полка».

Мероприятия, посвящённые Дню Победы, отменили в Омске. Об этом сообщил глава региона Александр Бурков.

«Массовые праздничные мероприятия мы вряд ли будем проводить. Но День Победы в душе у каждого! Что-то будем ещё думать, с переносом торжественного парада и всероссийской акции "Бессмертный полк" на более поздний срок», – заявил губернатор.

Пока неизвестно, какие из мероприятий на 9 мая в городе всё же проведут. Не исключено, что в списке разрешённых останется праздничный салют.

Напомним, 8 апреля создатели «Бессмертного полка» обратились к россиянам с просьбой не выходить с портретами на улицу.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Омская область
Бессмертный полк
9 мая
Парад Победы

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