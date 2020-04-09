«Перспектива вернуться на родину крайне туманна»: полный текст обращения застрявших из-за коронавируса во Вьетнаме 120 туристов к губернатору Травникову

сегодня 19:01 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Жители Новосибирска и других регионов Сибири застряли во Вьетнаме из-за пандемии коронавируса; у них заканчиваются деньги и терпение – они обратились за помощью к губернатору.

Сибиряки, которые оказались заперты из-за пандемии коронавируса во Вьетнаме, написали коллективное письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникова. Копия документа оказалась в распоряжении Сиб.фм сегодня, 15 апреля. Организатором обращения стал новосибирец Виктор Мусиенко – он со всей своей семьёй из 10 человек не может добиться вывозного рейса из Нячанга. Накануне Сиб.фм рассказывал историю новосибирцев во Вьетнаме, которые из-за вынужденного отпуска и нехватки денег прибегают к помощи благотворительных организаций, чтобы существовать за границей. Они не могут вернуться домой, а в официальном списке стран, откуда организованы вывозные рейсы в Россию, Вьетнама нет.

Также в распоряжении Сиб.фм есть второй документ, где собраны подписи жителей других регионов под этим письмом – 119 человек просят помощи у главы региона. В списке фигурируют туристы из Норильска, Новосибирска, Барнаула, Иркутска, Сургута, Нижневартовска, Ямало-Ненецкого АО, Нефтеюганска, Тюмени, Томска, Омска, Екатеринбурга, Красноярска, Междуреченска и Новокузнецка.

Сиб.фм публикует полный текст обращения без правок и сокращений.

Губернатору Новосибирской области

Травникову А.А.

Уважаемый Андрей Александрович!

Мы, жители Новосибирской области, временно находящиеся в г. Нячанг, Вьетнам, в настоящее время не имеем возможности покинуть его, вследствие введённых Федеральным агентством воздушного транспорта ограничительных мер на полеты в Российскую Федерацию из-за границы. Просим Вас оказать содействие в нашем скорейшем возвращении на Родину. Очень хочется, чтобы слоган «Своих не бросаем» относился в одинаковой мере не только к жителям столицы, Московской области и Санкт-Петербурга, но и к нам, жителям других регионов. Все нижеподписавшиеся постоянно проживают в Новосибирске или Новосибирской области, а также в соседних регионах, и прилетели в Нячанг как добросовестные туристы задолго до введения ограничений на полеты и имели обратные билеты на возвращение домой, многие прилетели семьями. Отправляясь на отдых, мы рассчитывали на определенный срок пребывания во Вьетнаме, и у многих он превышен как минимум на одну неделю. При этом, обещанная материальная помощь поступает единицам, большинство уже сейчас оказались в крайне затруднительном положении, остальных это ожидает уже в ближайшее время. Сложившая ситуация особенно тяжело переносится теми, у кого есть маленькие дети, ведь благополучие и безопасность наших детей – первоочередная забота родителей. Также среди нас есть студенты и люди, проходящие здесь лечение.

Исходя из вышесказанного, просим Вас оказать содействие в решении ряда вопросов, имеющих для нас жизненную важность:

1. Наиболее критичной для нас проблемой является полное отсутствие информации о рейсах в Новосибирск для вывоза россиян из Вьетнама. Количество людей, подписавшихся ниже свидетельствует о том, что самолёт до Новосибирска будет востребован.

2. Другим очень важным для нас вопросом является практически полное отсутствие положительной обратной связи с ведомствами, организующими возвращение россиян из-за границы. Часть из нас столкнулись с ситуацией, когда один из членов семьи значился в списках МИД РФ, а остальные нет. У многих возникла необходимость внести изменения в анкеты по сбору сведений о гражданах, находящихся за границей и нуждающихся в помощи, оформленные на портале “Госуслуги”. По горячей линии данного портала отсылают на горячую линию МИД РФ, дозвониться до которого практически невозможно.

3. Отсюда вытекает еще одна проблема: задержка выплат материальной помощи, которую получают буквально единицы. МИД указывает в качестве одной из вероятных причин этого, то что при написании заявлений не были указаны все необходимые данные или допущены ошибки, при этом возможности исправить их нет, а возможности совершения дорогостоящих международных звонков нет. Никто не учитывает, что далеко не все люди, оказавшись в ситуации, близкой к критической, могли сохранять хоть какие-то остатки спокойствия. Очень бы помогла публикация списка номеров таких заявлений, или рассылка уведомлений на электронную почту пользователям, допустившим ошибки и неточности, с предоставлением возможности их исправить.

Учитывая полное отсутствие определенности по срокам вывозного рейса, нас очень пугает вероятность оказаться в чужой стране без средств к существованию, особенно учтивая, что очень многие из нас здесь находятся со своими несовершеннолетними детьми.

4. Кроме нас, жителей Новосибирской области, здесь очень много жителей из других регионов, большую часть которых составляют сибиряки, у которых также есть билеты на рейсы Нячанг-Новосибирск авиакомпании S7. Поэтому из-за следования принципам «одна страна — один регион» и компактного проживания пассажиров в своем регионе, для некоторых перспективы вернуться на Родину крайне туманна.

Новосибирская область, будучи одним из крупнейших транспортных узлов России, является идеальным местом для последующего транзита жителей соседних регионов Сибири домой. Возможным вариантом их возвращения, многим видится организация рейсов с промежуточными посадками в 2-3 городах Западно-Сибирского федерального округа.

Также просим вас проработать вопрос с губернаторами соседних областей об организации специальных автобусов, которые доставят жителей данных областей от аэропорта Толмачево к месту проживания.

Надеемся на ваше участие в разрешении проблемы, в которой оказались все россияне, застрявшие за границей, и, в частности, жители Сибирского региона.

С уважением

жители г. Новосибирска и Новосибирской области, а также соседних областей:

Виктор Мусиенко, Новосибирск