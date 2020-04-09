"Первые два теста были отрицательными": работавший на Большом адронном коллайдере учёный умер от коронавируса

сегодня 00:45 Поделиться

Фото из социальных сетей Данилы Тлисова

Научный сотрудник Института ядерных исследований скончался от коронавируса; учёному было 37 лет.

От коронавируса скончался научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов. Об этом сообщила пресс-служба института. Учёный умер утром 14 апреля в возрасте 37 лет.

Как сказано в сообщении, мужчина вернулся из Женевы 22 марта и ушёл на строгий карантин. Его госпитализировали в больницу в Коммунарке 4 апреля — состояние учёного резко ухудшилось. Первые два теста на коронавирус были отрицательными, сообщает институт.

Данила Тлисов был научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов ОФВЭ. Он неоднократно ездил в Европу для работы на Большом адронном коллайдере.

"Он был отличным специалистом и перспективным ученым, вносящим большой вклад в работу коллабораций CMS и NA64 в ЦЕРНе", — описывают его коллеги.

Напомним, сегодня в Новосибирске зарегистрировали первую смерть от коронавируса.