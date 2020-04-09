Поддержку медиков обсудил Андрей Травников с профсоюзами

сегодня 18:16 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников встретился с руководителями профсоюза и ассоциации врачей Новосибирской области; они обсудили вопросы поддержки медицинских работников в условиях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Вопросы обеспечения медицинских работников средствами индивидуальной защиты, а также заработной платы врачей и медсестёр, оказывающих помощь гражданам, болеющих новой коронавирусной инфекцией, и лицам из групп риска, обсудили глава региона и руководители профсоюза и ассоциации врачей Новосибирской области.

Андрей Травников поблагодарил медиков региона за огромную работу по противодействию распространению инфекции, которая ведётся сегодня. Особо глава региона отметил усилия студентов НГМУ и медколледжа.

«Когда закончится эта эпопея, хочется просто искренне всех поблагодарить, и мы это сделаем обязательно. Ещё одна группа, о которой нужно сказать – это студенты медицинского университета и медицинского колледжа», – отметил губернатор.

Он сказал, что ребята молодцы, они отказывают большую помощь в первичном звене и в аэропорту Толмачёво. Губернатора пообещал пожать руку и сказать спасибо студентам и преподавателям, а сейчас это приходится делать дистанционно.

Напомним, 13 апреля стало известно, что в Новосибирской области работа по выявлению и лечению ОРВИ будет усилена.