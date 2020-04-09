Погрузка чёрных металлов в Новосибирском регионе ЗСЖД в январе – марте увеличилась на четверть

сегодня 19:04 Поделиться

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По оперативной информации, погрузка чёрных металлов в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в январе-марте 2020 года превысила 55 тысяч тонн, что на 25 % больше, чем в I квартале 2019 года.

В марте 2020 года в регионе погрузили 21,7 тысячи тонн чёрных металлов, что на 24 % больше, чем в марте прошлого года. Около 85 % чёрных металлов, погруженных в марте, отправлено потребителям на станции Дальневосточной, Забайкальской и Восточно-Сибирской железных дорог.

Всего в Новосибирском регионе ЗСЖД в январе-марте 2020 года погружено 5,3 миллиона тонн различных грузов, в том числе в марте – 2,2 млн тонн.

Напомним, в связи с ограничениями, действующими в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, Западно-Сибирская железная дорога перешла на упрощённый порядок взаимодействия с клиентами по ряду ключевых процессов, связанных с перевозкой грузов и договорных отношений.

В марте 2020 года на Западно-Сибирской магистрали 93,1 % заявок (более 14 тысяч) на перевозку грузов поданы с использованием электронной подписи. Оформлено более 122 тысяч электронных накладных (78,3 % от общего числа).

Напомним, 15 апреля стало известно о том, что в Новосибирском регионе ЗСЖД выросло число сформированных контейнерных поездов.