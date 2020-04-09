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После эпидемии коронавируса в России может вырасти число инвалидов

сегодня 07:41

Фото Pixabay.com

России предрекли рост числа инвалидов из-за коронавируса; инфекция может обернуться нарушением функций органов.

Одним из последствий вызываемой коронавирусом пневмонии может быть фиброз легких, что часто приводит к дыхательной недостаточности и нарушению функций органов. Эти диагнозы могут являться показаниями для присвоения человеку инвалидности, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Завлабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов рассказал, что при вирусных пневмониях с поражением нижних дыхательных путей вероятно возникновение фиброза.

Профессор и врач-пульмонолог Александр Карабиненко согласился, что при тяжелом течении коронавируса может возникнуть фиброз. Он рассказал, что получение инвалидности будет зависеть от функциональных особенностей сохранившихся органов дыхания. Если у пациента будет поражен большой объем легких, может потребоваться постоянная кислородная поддержка, считает Карабиненко. При этом профессор добавил, что легкие большинства могут справиться с болезнью.

Пока данных о количестве пациентов, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, нет. Однако, как отметила доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Бабкина, при условном количестве в 100 тысяч заболевших прирост потенциальных инвалидов составит менее 0,05% от текущих цифр.

Напомним, по данным на утро 15 апреля от коронавируса в мире погибли больше 120 тысяч человек.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

коронавирус

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