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Пострадавшим из-за коронавируса компаниям предоставят прямую безвозмездную финансовую помощь – Путин

сегодня 20:17

Фото kremlin.ru

Президент РФ предложил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса; пострадавшим от коронавируса организациям помогут выплачивать зарплату сотрудникам.

Компаниям, которые пострадали от эпидемии коронавируса в России, будет оказана прямая безвозмездная помощь. Об этом во время совещания с правительством 15 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Поддержка государства бизнесу будет из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц, требование – сохранение 90 % работников на 1 апреля, добавил он.

Не менее 75 % объёма зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, объяснил президент.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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