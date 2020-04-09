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Принцесса Укока – панацея от коронавируса: член госсобрания Алтая заявил, что мумия не пускает заразу в республику

сегодня 16:46

Фото Национального музея имени Анохина

В Республике Алтай заявили, что остались единственным регионом без коронавируса в России благодаря высшим силам; регион охраняет принцесса Укока.

В Республике Алтай нашли объяснение отсутствия случаев заболевания коронавирусом. Член госсобрания Алтая Ержанат Бегенов связал это с высшими силами и покровительством принцессы Укока.

«У нас есть защита. Алтайцы очень сильно её почитают, очень дорожат ей. Когда её забрали в Новосибирск, у нас землетрясение было, это, говорят, всё с ней было связано, не надо было её трогать», — заявил Ержанат Бегенов в беседе с изданием «Подъём».

По мнению депутата, в регионе и власти сработали на опережение и вовремя ввели режим самоизоляции. Это позволяет избегать заражения.

Принцессой Укока жители Республики Алтай зовут мумию молодой женщины, найденную в ходе раскопок на могильнике Ак-Алаха в 1993 году. Согласно алтайским верованиям, она охраняла врата подземного мира, не допуская проникновения зла на землю.

После раскопок принцесса несколько лет хранилась в музее Института археологии в Новосибирске. У верующих Алтая это вызывало огромное недовольство, и в 2012 году мумию передали в Национальный музей имени Анохина в Горно-Алтайск.

Напомним, по данным на 15 апреля, Республика Алтай остаётся единственным регионом России, где нет случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Республика Алтай
коронавирус

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