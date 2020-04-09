«Путин отложит парад Победы?»: пользователи соцсетей гадают, что скажет президент в новом обращении

сегодня 18:46 Поделиться

Фото с сайта Кремля

Президент России сегодня снова обратится к нации; сообщение будет транслироваться перед началом совещания с членами правительства.

Владимир Путин сегодня выступит с очередным обращением к народу. Это будет четвёртое выступление президента с начала пандемии.

Известно, что Путин выступит перед началом совещания с членами правительства. В сети гадают – о чём же скажет глава государства на этот раз?

Одна из самых популярных версий в социальных сетях – Путин отменит проведение парада Победы.

«Старики и так в зоне риска. Какой парад какой бессмертный полк... дома пусть сидят»;

«В армии же тоже нашли коронавирус, давайте всех выведем на красную площадь и дедов туда же»;

«Я своего прадеда не пущу, даже если парад разрешат. Пусть ещё поживёт», – сообщают пользователи сетей «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, – прим. Сиб.фм).

На втором месте сообщения о том, что Путин «одумался» и разрешил идти в церкви на Пасху:

«Бог к нему снизошёл! Он разрешит идти в рамы на Пасху!»;

«Не будут отменять прикосновение к Великому Празднику! На Пасху разрешат идти в храмы и молиться Господу нашему!».

Скептики, напротив, уверены, что сообщение президент сделает о ещё больших ужесточениях. Все предыдущие выступления заканчивались введением самоизоляции, продлением её сроков и штрафами за нарушение.

Напомним, Владимир Путин выступит сегодня после 15:00 по московскому времени (19:00 по Новосибирскому).