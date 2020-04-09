«Путин отложит парад Победы?»: пользователи соцсетей гадают, что скажет президент в новом обращении
Фото с сайта Кремля
Президент России сегодня снова обратится к нации; сообщение будет транслироваться перед началом совещания с членами правительства.
Владимир Путин сегодня выступит с очередным обращением к народу. Это будет четвёртое выступление президента с начала пандемии.
Известно, что Путин выступит перед началом совещания с членами правительства. В сети гадают – о чём же скажет глава государства на этот раз?
Одна из самых популярных версий в социальных сетях – Путин отменит проведение парада Победы.
«Старики и так в зоне риска. Какой парад какой бессмертный полк... дома пусть сидят»;
«В армии же тоже нашли коронавирус, давайте всех выведем на красную площадь и дедов туда же»;
«Я своего прадеда не пущу, даже если парад разрешат. Пусть ещё поживёт», – сообщают пользователи сетей «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, – прим. Сиб.фм).
На втором месте сообщения о том, что Путин «одумался» и разрешил идти в церкви на Пасху:
«Бог к нему снизошёл! Он разрешит идти в рамы на Пасху!»;
«Не будут отменять прикосновение к Великому Празднику! На Пасху разрешат идти в храмы и молиться Господу нашему!».
Скептики, напротив, уверены, что сообщение президент сделает о ещё больших ужесточениях. Все предыдущие выступления заканчивались введением самоизоляции, продлением её сроков и штрафами за нарушение.
Напомним, Владимир Путин выступит сегодня после 15:00 по московскому времени (19:00 по Новосибирскому).
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