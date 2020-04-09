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Путин выделит 200 миллиардов рублей на помощь бизнесу в регионах

сегодня 20:36

Фото с официального сайта президента России

Во время обращения президента к населению 15 апреля Владимир Путин заявил о выделении средств регионам; деньги пойдут на пособия, выплаты бюджетникам, помощь людям.

Президент России предложил направить регионам дополнительную финансовую помощь.

«Предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. У субъекта федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства», – заявил Владимир Путин.

По его словам, эти деньги должны быть направлены на реализацию региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, а также на решение самых неотложных и насущных вопросов помощи населению.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Владимир Путин
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