Путин выделит 200 миллиардов рублей на помощь бизнесу в регионах

сегодня 20:36 Поделиться

Фото с официального сайта президента России

Во время обращения президента к населению 15 апреля Владимир Путин заявил о выделении средств регионам; деньги пойдут на пособия, выплаты бюджетникам, помощь людям.

Президент России предложил направить регионам дополнительную финансовую помощь.

«Предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. У субъекта федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства», – заявил Владимир Путин.

По его словам, эти деньги должны быть направлены на реализацию региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, а также на решение самых неотложных и насущных вопросов помощи населению.