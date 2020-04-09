Рекордное количество умерших от коронавируса зарегистрировано в России - за сутки скончались 28 человек

сегодня 14:36 Поделиться

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28 человек умерли в России за минувшие сутки от коронавируса; всего COVID-19 подтверждён у 24490 пациентов.

В России зафиксировано 28 летальных исходов от коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию распространения инфекции.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах.

За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.