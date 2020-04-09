«Риски эпидемии, пик которой не пройден, чрезвычайно высоки»: Путин отменил все майские празднования в честь 75-летия Победы

сегодня 22:31 Поделиться

Фото тасс

Президент России отменил проведение Парада Победы в Москве; не будет парадов и в регионах.

Президент России Владимир Путин отменил проведение Парада Победы в Москве. О принятии решения он сообщил в ходе заседания Совета безопасности сегодня, 16 апреля. По словам президента, решение это трудное, но другого выхода при быстром распространении коронавируса федеральные власти не видят.

«Риски эпидемии, пик которой не пройден, чрезвычайно высоки», — сказал он.

Отменено и шествие «Бессмертного полка», где Владимир Путин традиционно шёл в первых рядах.

«Я разделяю ваши чувства, власти сделают все, чтобы ветераны чувствовали заботу», — сказал он участникам акции.

Помимо этого отменены все майские празднования в честь 75-летия Победы. О точной дате проведения парада в честь Дня Победы Владимир Путин не сообщил. При этом ранее СМИ со ссылкой на источники в администрации президента заявляли о переносе парада на 24 июня. Путин об этом во время заседания не заявлял.

Ранее было принято решение, что весной 2020 ветеранов не будут возить бесплатно ни на поездах, ни авиатранспортом. Льготные перевозки приостановлены до нормализации ситуации с коронавирусом.

Напомним, накануне президент рассказал о мерах, принятых в связи с распространением коронавируса.