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Роспотребнадзор рекомендует ограничить использование гаджетов в изоляции из-за коронавируса

сегодня 09:13

Фото с сайта pixabay.com

В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации для родителей, чьи дети ушли на удалённое обучение; предлагается сократить время использования гаджетов.

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по сокращению использования гаджетов.

«В период карантинных мероприятий, когда дети вынуждены учиться удалённо и больше времени проводить дома в сидячем положении за компьютером, родителям рекомендуется ограничить использование гаджетов для профилактики заболеваний органов зрения, нарушения осанки и сколиоза у школьников», – говорится в обращении Роспотребнадзора.

Родителям рекомендуют так организовать режим ребёнка, чтобы времени на «залипание» в телефон или планшет оставалось как можно меньше. Лучше потратить его на чтение книг, игры и творчество.

В течение дня следует заниматься физкультурой. Рекомендуется также ежедневное выполнение гимнастики для глаз.

«Оборудование рабочего места ученика оптимальными условиями для выполнения зрительной работы – это удобное рабочее место, левостороннее освещение, расстояние от монитора до органа зрения не менее 70 см, от рабочей поверхности до органа зрения не менее 25 см. Дозированная нагрузка на орган зрения является важным фактором профилактики различных заболеваний», – сообщает Роспотребнадзор.

Напомним, Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию в режиме самоизоляции.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Роспотребнадзор
коронавирус
самоизоляция

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