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Сбежали с карантина по коронавирусу: в Новосибирске оштрафуют семейную пару за попытку улететь в Санкт-Петербург

сегодня 11:04

Фото с сайта pixabay.com

Супружеская пара пыталась сбежать из Новосибирска в Санкт-Петербург; в это время муж и жена должны были оставаться на карантине.

В Новосибирске штраф от 15 до 40 тысяч рублей грозит каждому из супругов, покинувших карантин и пытавшихся уехать в Санкт-Петербург. Кроме того им грозит принудительное помещение в обсерватор. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Супруги прилетели в Новосибирск из Санкт-Петербурга, где купили квартиру. Не выдержав двухнедельный карантин, они пришли в отдел полиции Октябрьского района, чтобы выписаться из жилья, уже проданного в Новосибирске.

Сотрудники полиции сверили данные четы со списком граждан, которым предписан карантин, и задержали супругов.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области, на руках у нарушителей карантина уже были билеты в город на Неве.

Вместо этого семейную пару ждёт судебное заседание.

Напомним, 14 апреля правительство России утвердило список организаций, которые могут выписывать штрафы за нарушение карантина.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

штрафы
карантин
коронавирус
Новосибирск

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