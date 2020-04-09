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"Скончался один пациент": полный текст заявления оперштаба о ситуации с коронавирусом на 22:00 15 апреля

сегодня 22:18

Фото оперативного штаба

В Новосибирской области продолжается борьба с коронавирусной инфекцией; в среду, 15 апреля ещё двоих пациентов выписали из стационара, один — скончался.

По данным оперативного штаба на 22 часа 15 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 14 пациентов здоровы и выписаны, скончался один пациент.

1657 жителей региона остаются под медицинским наблюдением. 9588 человек с наблюдения сняты.

Ситуация с ОРВИ и гриппом: зарегистрировано 1498 случаев, госпитализированы 34 человека.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

здоровье
новосибирск
коронавирус

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