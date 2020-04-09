«Смердам в лес нельзя, но бояре всё равно поедут»: новосибирцев возмутил запрет на весеннюю охоту из-за коронавируса

сегодня 18:57 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Весенний сезон охоты в Новосибирской области должен был начаться завтра, однако из-за коронавируса его отменили; гневные, адекватные и не очень мнения охотников о новом ограничении – в материале Сиб.фм.

Охотники Новосибирской области негодуют из-за решения властей отменить открытие весеннего сезона охоты. Соответствующий указ был подписан в минувший понедельник, 13 апреля. Как прокомментировал позже глава региона Андрей Травников, причиной такого решения стали просьбы жителей сельских территорий. Он заявил, что они боятся охотников, которые могут переносить коронавирусную инфекцию.

Весенний сезон охоты должен был начаться завтра, 16 апреля, и продлиться до 25 апреля. Сегодня Сиб.фм выяснил, можно ли вернуть деньги за охотничью лицензию, которая была куплена до введённого запрета. Как оказалось, сделать это возможно, как и сохранить лицензию на более поздний срок. Несмотря на это, местных охотников сильно возмутило новое ограничение властей из-за коронавируса. Сейчас охотничьи форумы разрываются от сотен гневных сообщений – в основном сибиряки обсуждают тему на сайте hunting.ru. Он посвящён сибирской охоте.

Мнения охотников кардинально разделились. Один заявляют, что власти правы – ведь коронавирус сейчас – главная угроза жителям региона. Другие уверены, что запрет повлияет только на «простых людей», а третьи заявляют, что будут охотиться и дальше, но уже осторожнее.

«Мужики, вы совсем что ли от горя озверели: нашли теперь "крайних" на ком можно злость выместить. На мой взгляд, они просто оптимистично были настроены — не более того. Что здесь плохого-то? А что касается путёвок, выданных НОООиР, то я лично никуда жаловаться не пойду и "бодаться" ни с кем не буду — все здесь попали "ногами в жир" (и мы, охотники, и НОООиР). Осенью обменяю весеннюю путёвку на осеннюю и все дела... Не та это сумма, которая нанесёт непоправимый удар по семейному бюджету», – пишет Владислав (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим. Сиб.фм).

С ним соглашаются другие участники форума. Они пытаются анализировать все стороны конфликта. По их мнению, пострадают не только охотники, но и сообщества, которые занимаются организацией и выдачей лицензий.

«Охотобщества находятся в еще более сложной ситуации, чем охотники... как они могли не продавать, если они должны были это делать, опираясь на актуальную информацию как только ситуация изменилась, продажа путевок прекратилась охотник может сам решать что ему делать: может покупать путевку, а может забить на охоту... а у охотобщества нет двух вариантов... у них только один разрешенный вариант, по которому они двигались», – пишет пользователь с ником ВахТанк.

По словам охотника, его коллегам нужно отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

«Поэтому, господа, относитесь к ситуации и сотрудникам обществ по спокойнее и по уважительнее. Уверен, что все вопросы решатся. Допускаю, что не всем понравится предложенный сценарий, но... вряд ли, деньги, которые Вы отдали за путевки, имели стратегическое для бюджета Вашей семьи, значение. И, стоит ли напоминать о том, что и при стандартном раскладе, никто не гарантировал Вам за эти деньги шикарный отдых и 100%-й трофей...

Учитвая все это, очень некрасиво сейчас выглядят выпады некоторых ущербных ораторов, которые готовы чуть ли ни по миру пустить всех, кто "не оказал им обещанную услугу"», – продолжает пользователь.

Другой пользователь по-настоящему искренне жалеет охотников. Для некоторых сезон может и не повториться в будущем, считает он.

«Просто на душе как то плохо... Николаич на весеннюю как дети на ёлку собирался! С мечтой в глазах, кричал всё — ёлка! ёлка!! Костюмчик накрахмалил, сердце билось через раз, аж дыхание перехватывало у него. И свято верил что 1 января никуда не денется! Не можно так! А тут — раз, и просто ужос... Да ещё друзья-товарищи давай шутить на эту тему(( Вот он и расстроился... И вот так посмотришь на многих охотников в преклонном возрасте, и подумаешь- а будет ли хоть ещё одна весна в его жизни?((. И только горько вздохнуть и получается. Слов нет», – пишет человек под ником Sergik.

Следующая категория охотников относится к решению правительства Новосибирской области более радикально. По их мнению, в запрете на охоту нет никакой логики – они считают, что это не повлияет на распространение коронавируса в регионе.

«Мне вообще без разницы. Я вот одного не пойму — каким образом вообще охотник может кого-то заразить? Он ходит один по лесу, добывает дичь. Понятно же, зачем всё делается. Смердам в лес нельзя, но бояре всё равно поедут», – говорит пользователь.

С ним согласны те, кто и вовсе планирует охотиться, несмотря на запрет. По словам охотников, им ничто не помешает выехать в лес – у них уже есть опыт работы в условиях отмены сезона.

«Мы так на Алтай в этом году ездили. Путёвки были на руках, выстрелов вокруг было много, местный егерь наоборот всем местным ходил путёвки сам продавал со словами че дома сидеть, гуся много идите охотьтесь. Если типа инспектор под роспись приедет вас уведомит то вернёте путёвки, а я вам деньги. Мы сами спокойно поохотилось, никто нас не беспокоил, на обратном пути ещё и путёвки сдали и деньги вернули. Как то так. Бумаги о закрытии охоты мы так и не увидели! На момент закрытия охоты уже были в полях без связи. Обо всем уже узнали когда из полей вернулись в деревню», – пишет Игорь.

Другой охотник подтвердил слова предыдущего комментатора. По его словам, в такой ситуации можно сделать вид, будто о закрытии сезона просто никто не говорил.

«У нас вот в 18 году сроки перенесли на неделю позже, а путевки были на руках. Мы 2 недели охотились, а к кому подъезжали охотоведы то предупреждали что срок перенесли и просто отправляли домой и делали пометку что предупреждён. Если бы у меня была путевка на руках то я бы поехал, а инспекторам всегда можно сказать, что живу в лесу уже месяц (избу строю к примеру или рыбачу) и о закрытии не знал», – говорит ещё один пользователь.

Дискуссия об отмене сезона охоты разворачивается в режиме реального времени – прямо сейчас ежеминутно публикуются мнения. При этом чем дальше заходит обсуждение, тем больше охотники отдаляются от его главной темы. Теперь их волнует возможность вернуть деньги за купленную лицензию.

«Мне другое интересно. Если есть юристы поправьте пожалуйста. Если НОООиР предоставляет услугу, то по идее это товар. Мы купили путевки. Так почему на сайте написано что деньги вернут до 15 октября, когда по закону срок возврата денежных средств 10 дней. Срок рассмотрения и дачи ответа на претензию не должен превышать 10 дней (согласно статье 31 ФЗ №2300-1).

По истечении десятидневного срока заказчик имеет право требовать дополнительную компенсацию в процентном соотношении.

Согласно части 1 статьи 31 Закона № 2300-1 требование клиента должно быть выполнено в течение 10 дней с момента его предъявления. Если фирма-исполнитель отказалась его выполнять, то обязан уплатить штраф в размере 50 % от суммы, которую с него взыщет суд в пользу заказчика. Также с него взыскивается компенсация морального вреда», – пишет Антон.

С ним соглашаются другие комментаторы, которые бросились изучать закон о защите прав потребителей. Несмотря на сложную ситуацию и на то, что охотники узнали о решении властей намного позже, чем подготовились к сезону, большинство отнеслось к нему адекватно.