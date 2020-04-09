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Состояние – тяжёлое: дальнобойщика с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ в Новосибирске

сегодня 10:44

Фото с сайта pixabay.com

Ехавший из Москвы водитель грузовика был госпитализирован в новосибирскую больницу; у мужчины подтвердилось наличие коронавируса, он дышит с помощью аппарата ИВЛ.

Попавший в инфекционную больницу Новосибирска дальнобойщик из Москвы, у которого выявили коронавирус, продолжает оставаться в реанимации. Его состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщила главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

По её словам, 59-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии, на аппарате ИВЛ.

У пациента имеются серьёзные сопутствующие патологии, которые отягощают течение заболевания.

Как ранее писал Сиб.фм, наличие коронавируса у водителя грузовика подтвердилось 12 апреля.

«Он ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжёлом состоянии», – сообщили тогда в региональном оперштабе.

Напомним, 14 апреля в Новосибирске от коронавируса скончался первый пациент.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

коронавирус
Новосибирск

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