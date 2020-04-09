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Справочник онлайн-товаров и услуг – на Сиб.фм

сегодня 16:04

Фото с портала pixabay.com / коллаж Сиб.фм

Интернет-журнал Сиб.фм предоставляет предпринимателям бесплатную площадку для размещения информации о себе; попасть в справочник может любая организация, работающая в онлайн-режиме.

На фоне распространения коронавируса многие организации осваивают или существенно активизируют онлайн-режим работы. Интернет-журнал Сиб.фм предлагает предпринимателем разместить информацию о себе в издании с аудиторией более 9 миллионов человек (по данным сервиса liveinternet.ru за январь-март 2020 года).

В справочник онлайн-товаров и услуг войдут следующие виды деятельности:

  • Доставка еды;
  • Доставка продуктов питания;
  • Медицинские услуги;
  • Образование;
  • Непродовольственные товары;
  • Зоомагазины;
  • Товары для детей;
  • Авто-товары;
  • Стройка/ремонт;
  • Индустрия красоты;
  • Подарки.

Для включения в список заполните данные в карточке заявки:

*эти данные предоставляются не для публикации, а для уточнения нужной информации.

Автор:
Александр Борисов
журналист

Теги

бизнес
онлайн

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