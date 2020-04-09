Справочник онлайн-товаров и услуг – на Сиб.фм
Фото с портала pixabay.com / коллаж Сиб.фм
Интернет-журнал Сиб.фм предоставляет предпринимателям бесплатную площадку для размещения информации о себе; попасть в справочник может любая организация, работающая в онлайн-режиме.
На фоне распространения коронавируса многие организации осваивают или существенно активизируют онлайн-режим работы. Интернет-журнал Сиб.фм предлагает предпринимателем разместить информацию о себе в издании с аудиторией более 9 миллионов человек (по данным сервиса liveinternet.ru за январь-март 2020 года).
В справочник онлайн-товаров и услуг войдут следующие виды деятельности:
Для включения в список заполните данные в карточке заявки:
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