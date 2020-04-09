Справочник онлайн-товаров и услуг – на Сиб.фм

сегодня 16:04 Поделиться

Фото с портала pixabay.com / коллаж Сиб.фм

Интернет-журнал Сиб.фм предоставляет предпринимателям бесплатную площадку для размещения информации о себе; попасть в справочник может любая организация, работающая в онлайн-режиме.

На фоне распространения коронавируса многие организации осваивают или существенно активизируют онлайн-режим работы. Интернет-журнал Сиб.фм предлагает предпринимателем разместить информацию о себе в издании с аудиторией более 9 миллионов человек (по данным сервиса liveinternet.ru за январь-март 2020 года).

В справочник онлайн-товаров и услуг войдут следующие виды деятельности:

Доставка еды;

Доставка продуктов питания;

Медицинские услуги;

Образование;

Непродовольственные товары;

Зоомагазины;

Товары для детей;

Авто-товары;

Стройка/ремонт;

Индустрия красоты;

Подарки.

Для включения в список заполните данные в карточке заявки: