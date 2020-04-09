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Студент свёл счёты с жизнью в общежитии новосибирского университета водного транспорта

сегодня 13:36

Фото с сайта «Путь просвещения»

В Новосибирске Следком начал проверку по факту гибели студента СГУВТ; тело нашли в комнате общежития.

В Новосибирске Следственный комитет проводит проверку гибели студента четвёртого курса Сибирского государственного университета водного транспорта.

Тело молодого человека обнаружили в комнате общежития вечером 14 апреля.

Известно, что четверокурсник свёл счёты с жизнью.

Что стало причиной такого поступка – теперь выясняют следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

Напомним, в декабре новосибирский школьник испугался наказания отца за украденную шоколадку и свёл счёты с жизнью.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Следственный комитет
Новосибирск
СГУВТ

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