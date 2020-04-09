Студент свёл счёты с жизнью в общежитии новосибирского университета водного транспорта
Фото с сайта «Путь просвещения»
В Новосибирске Следком начал проверку по факту гибели студента СГУВТ; тело нашли в комнате общежития.
В Новосибирске Следственный комитет проводит проверку гибели студента четвёртого курса Сибирского государственного университета водного транспорта.
Тело молодого человека обнаружили в комнате общежития вечером 14 апреля.
Известно, что четверокурсник свёл счёты с жизнью.
Что стало причиной такого поступка – теперь выясняют следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СК по Новосибирской области.
Напомним, в декабре новосибирский школьник испугался наказания отца за украденную шоколадку и свёл счёты с жизнью.
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