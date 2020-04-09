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«Стукачи одни в Академе»: новосибирцы вступились за жарившего шашлык на балконе мужчину

сегодня 13:13

Фото из группы «Сообщество Академгородка» соцсети «ВКонтакте»

Жители новосибирского Академгородка выложили в сеть фото с мужчиной, который развёл огонь на балконе и, предположительно, жарил шашлык; за отчаянного сибиряка вступились пользователи соцсетей – его называют первой жертвой самоизоляции.

Мужчина развёл костёр для жарки мяса на балконе первого этажа в новосибирском Академгородке. Фото отважного шашлычника появилось накануне в группе «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте».

«Самоизоляция с нарушением законов и безопасности жильцов дома», – подписала снимок автор поста.

Публикация вызвала у новосибирцев неоднозначную реакцию. Пока одни предсказуемо советовали автору вызывать пожарных и полицейских, другие поспешили вступиться за измученного самоизоляцией земляка.

«Я только хотел на балконе стейки на гриле пожарить. Эх. Одни стукачи кругом в Академе...» – написал Сергей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).

Его в штуку поддержал пользователь по имени Артём: «Самоизоляция самоизоляцией, а шашлычки никто не отменял».

«Сдадут, как стеклотару соседи. Никакой личной жизни...» – добавила Анна.

Напомним, ранее россияне рассказали, куда мечтают отправиться в первую очередь после окончания карантина.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

самоизоляция

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