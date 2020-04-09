Умерла в реанимации: прокуратура проверяет гибель шестилетней девочки в Барабинске

сегодня 13:44 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Проверку в связи со смертью ребёнка начала Барабинская межрайонная прокуратура; девочка погибла накануне от удара током.

Шестилетняя девочка умерла в Барабинске от удара током. Обстоятельства трагедии проверяет межрайонная прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как рассказали в прокуратуре, вечером 13 апреля девочка, находясь в гараже дома, получила удар электрическим током. Малышку доставили в реанимационное отделение Барабинской ЦРБ, но спасти не смогли.

«Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сказали в ведомстве.

Напомним, 14 апреля районный отдел Следственного комитета также начал проверку по факту случившегося.