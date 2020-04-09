«Услышьте людей, закройте границы»: жители единственного региона России без коронавируса просят власти принять срочные меры
Фото ОК.ру
Жители Республики Алтай просят местные власти закрыть границы; в России осталась единственная территория без заражения COVID-19.
Республика Алтай осталась единственным регионом в России без коронавируса. В последние дни сдались ещё два региона из списка благополучных – Чукотка и Ненецкий округ.
После этого сообщения социальные сети взорвались от призывов жителей России закрыть Республику Алтай и сохранить территорию без случаев заражения коронавирусом.
«Услышьте людей! Закройте въезд в республику! Нужны серьезные меры»;
«Пусть люди не приезжают и не привозят с собой эту заразу в республику»;
«Уже не знаешь радоваться такой новости или нет. Сейчас как попрут к нам...»;
«У нас просто нет тестов.а так уж все наверно переболели», – пишут пользователи в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).
Жители Республики Алтай также призывают жителей соседних регионов не приезжать на Алтай в ближайшее время.
Вместе с этим алтайцы сообщают, что базы прислушались к призыву властей и закрылись. А вот частники по-прежнему сдают жильё отдыхающим.
Напомним, в Новосибирской области умер первый пациент с коронавирусом.
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