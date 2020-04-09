«Услышьте людей, закройте границы»: жители единственного региона России без коронавируса просят власти принять срочные меры

сегодня 19:36 Поделиться

Фото ОК.ру

Жители Республики Алтай просят местные власти закрыть границы; в России осталась единственная территория без заражения COVID-19.

Республика Алтай осталась единственным регионом в России без коронавируса. В последние дни сдались ещё два региона из списка благополучных – Чукотка и Ненецкий округ.

После этого сообщения социальные сети взорвались от призывов жителей России закрыть Республику Алтай и сохранить территорию без случаев заражения коронавирусом.

«Услышьте людей! Закройте въезд в республику! Нужны серьезные меры»;

«Пусть люди не приезжают и не привозят с собой эту заразу в республику»;

«Уже не знаешь радоваться такой новости или нет. Сейчас как попрут к нам...»;

«У нас просто нет тестов.а так уж все наверно переболели», – пишут пользователи в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).

Жители Республики Алтай также призывают жителей соседних регионов не приезжать на Алтай в ближайшее время.

Вместе с этим алтайцы сообщают, что базы прислушались к призыву властей и закрылись. А вот частники по-прежнему сдают жильё отдыхающим.

Напомним, в Новосибирской области умер первый пациент с коронавирусом.