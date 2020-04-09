В Бердске зафиксирован первый случай коронавируса
Фото с сайта pixabay.com
В Бердске зафиксировали первый случай заражения коронавирусом; пациентку отправили в новосибирскую инфекционную больницу.
Оперативный штаб Бердска сообщил о первом случае COVID-19 в городе.
Известно, что заболела женщина. 14 апреля её доставили из Бердска в инфекционную больницу Новосибирска.
По данным на 15 апреля, в Бердске под наблюдением из-за коронавируса находятся 27 человек. В том числе 11 горожан, которые прилетели из Москвы и Санкт-Петербурга.
Напомним, в Новосибирске 14 апреля скончался пациент с коронавирусом.
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