В Бурятии число заразившихся коронавирусом достигло 100 человек

сегодня 09:51 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

За последние сутки в Бурятии коронавирус выявили у восьми человек; общее число заразившихся новым вирусом в республике достигло 100 человек.

Число выявленных больных, заражённых коронавирусом, в Бурятии достигло 100 человек, среди них 15 – дети, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство республики.

«В Республике Бурятия на 15 апреля 2020 года зарегистрировано 100 лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них 23 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы, умерло два пациента», – говорится в сообщении.

Среди заболевших есть дети, госпитализировано 15 малышей с COVID-19, их состояние удовлетворительное.

В реанимации находится пять тяжёлых взрослых пациентов с коронавирусом и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, один больной – на аппарате ИВЛ.

На первом месте по числу выявленных случаев коронавируса по-прежнему находятся Москва и Московская область. Всего, по данным на 14 апреля, коронавирус в Москве выявлен у 13 тысяч человек, 95 пациентов скончались.

Напомним, в апреле врач оценил профилактику коронавируса алкоголем.