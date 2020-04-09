Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

В Бурятии число заразившихся коронавирусом достигло 100 человек

сегодня 09:51

Фото с сайта pixabay.com

За последние сутки в Бурятии коронавирус выявили у восьми человек; общее число заразившихся новым вирусом в республике достигло 100 человек.

Число выявленных больных, заражённых коронавирусом, в Бурятии достигло 100 человек, среди них 15 – дети, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство республики.

«В Республике Бурятия на 15 апреля 2020 года зарегистрировано 100 лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них 23 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы, умерло два пациента», – говорится в сообщении.

Среди заболевших есть дети, госпитализировано 15 малышей с COVID-19, их состояние удовлетворительное.

В реанимации находится пять тяжёлых взрослых пациентов с коронавирусом и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, один больной – на аппарате ИВЛ.

На первом месте по числу выявленных случаев коронавируса по-прежнему находятся Москва и Московская область. Всего, по данным на 14 апреля, коронавирус в Москве выявлен у 13 тысяч человек, 95 пациентов скончались.

Напомним, в апреле врач оценил профилактику коронавируса алкоголем.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

Бурятия
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

84115
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
84058
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
70611
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49216
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
49015
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
33170
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
31299
В Красноярске +21: коронавирус ставит новые рекорды в Сибири