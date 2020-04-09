В каких городах Кузбасса выявлен коронавирус – список
Фото с сайта pixabay.com
За прошедшие сутки в Кемеровской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом; названы города, где есть заболевшие.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса на территории Кемеровской области утром 15 апреля сообщили о четырёх новых случаях заболевания.
На утро 15 апреля в медицинских учреждениях региона у 15 пациентов подтверждён коронавирус.
Новые случаи заболевания выявлены в Мариинске, Новокузнецке и Прокопьевском районе.
Напомним, в России осталось всего два региона, где нет коронавируса.
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