В каких городах Кузбасса выявлен коронавирус – список

сегодня 13:54 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

За прошедшие сутки в Кемеровской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом; названы города, где есть заболевшие.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса на территории Кемеровской области утром 15 апреля сообщили о четырёх новых случаях заболевания.

На утро 15 апреля в медицинских учреждениях региона у 15 пациентов подтверждён коронавирус.

Новые случаи заболевания выявлены в Мариинске, Новокузнецке и Прокопьевском районе.

Напомним, в России осталось всего два региона, где нет коронавируса.