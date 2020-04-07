В каком возрасте уходят на пенсию в России в 2020 году: таблица выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин до 2028 года

сегодня 16:43 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

После пенсионной реформы женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет; переходный период реформы продлится до 2028 года.

Страховая или, как её называли раньше, трудовая пенсия по старости – самая распространённая пенсия в России. Ежемесячно она выплачивается тем, кто достиг соответствующего пенсионного возраста.

В 2019 году в России начали повышать пенсионный возраст. Для постепенного его повышения предусмотрен переходный период продолжительностью 10 лет — с 2019 по 2028 год, — напомнили в Пенсионном фонде России.

Адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста в первые несколько лет переходного периода также обеспечивает специальная льгота – назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Она предусмотрена для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах по условиям прежнего законодательства. Для страховых пенсий по старости на общих основаниях это женщины 1964–1965 года рождения и мужчины 1959–1960 года рождения. Благодаря льготе пенсия по новым основаниям будет назначаться уже в 2019 году: женщинам в возрасте 55,5 года и мужчинам в возрасте 60,5 года; в 2020 году: женщинам в возрасте 56,5 года и мужчинам в возрасте 61,5 года.

В течение всего переходного периода продолжают действовать требования по стажу и пенсионным коэффициентам, необходимым для назначения страховой пенсии по старости. Так, в 2020 году для выхода на пенсию требуется не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионного коэффициента.

При этом в Пенсионном фонде напоминают: повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности – они сохраняются в полном объёме и назначаются людям, потерявшим трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет.

Напомним, в апреле Сиб.фм также рассказывал, как оформить пособие по безработице во время самоизоляции из-за коронавируса работающим пенсионерам старше 65 лет.