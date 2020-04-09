В Москве от осложнений скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом

сегодня 07:20 Поделиться

Фото Pixabay.com

Ещё 11 пациентов с коронавирусом умерли в столице, общее число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек.

В Москве скончались ещё 11 пациентов с положительными тестами на коронавирус. Возраст умерших — от 48 до 86 лет, сообщил Оперативный штаб Москвы в ночь на 15 апреля.

У всех умерших были сопутствующие заболевания.

«В Москве скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 48 до 86 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом», — говорится в сообщении.

Таким образом, всего от коронавируса в столице умерли 106 человек. Сейчас в Москве действует режим самоизоляции, передвигаться по городу на транспорте можно только по пропускам.

Напомним, 14 апреля от коронавируса в возрасте 37 лет скончался учёный из Новосибирска.