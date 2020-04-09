В Новосибирском регионе ЗСЖД выросло количество сформированных контейнерных поездов

сегодня 12:26 Поделиться

Фото с сайта fruitnews.ru

Грузы в контейнерных поездах доставляются быстрее в 1,5-2 раза; с начала года в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги было отправлено 348 составов.

Западно-Сибирская железная дорога совместно с логистическими компаниями-партнёрами продолжает развитие контейнерного сервиса из Новосибирского региона магистрали. С начала 2020 года в регионе сформировано и отправлено 348 контейнерных поездов, что на 23 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.

За это время 154 поезда перевезено через сухопутные пограничные переходы и припортовые станции Дальнего Востока. Ещё 194 поезда отправлено на станции Восточного и Западного полигонов железных дорог, а также на станции Западно-Сибирской железной дороги.

Отправление организованных контейнерных поездов значительно сокращает время доставки отправляемых грузов: в 1,5-2 раза быстрее, чем сборными грузовыми составами. Поезд идёт от станции отправления до станции назначения без расформирования.

На сегодняшний день подобный сервис организован как в западном, так и в восточном направлениях. Таким образом, Западно-Сибирская железная дорога фактически формирует мультимодальные транспортные международные маршруты для поддержки потенциала промышленности и сельского хозяйства.

Развитие новых маршрутов контейнерных поездов ЗСЖД – одно из приоритетных направлений деятельности. В июле 2019 года для работы с контейнерными поездами открыта станция Нижний Бестях (АО «АК «Железные дороги Якутии»), на которую за весь 2019 год были отправлены 18 контейнерных поездов, а с начала текущего года уже 15 поездов.

Напомним, в апреле на Западно-Сибирской железной дороге продолжилась работа по внедрению дистанционных сервисов и услуг населению.