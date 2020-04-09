В России за сутки зарегистрировано 3388 случаев заражения коронавирусом
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Число заражённых коронавирусом в России превысило 24 тысячи человек; за сутки выявили больше 3300 новых случаев.
За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах, зафиксировано 28 летальных исходов.
Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах.
За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.
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