В России за сутки зарегистрировано 3388 случаев заражения коронавирусом

сегодня 14:32 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Число заражённых коронавирусом в России превысило 24 тысячи человек; за сутки выявили больше 3300 новых случаев.

За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах, зафиксировано 28 летальных исходов.

Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах.

За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.