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В России зарегистрировано рекордное число заражённых коронавирусом за сутки

сегодня 14:44

Фото оперативного штаба

Общее число заболевших в стране превысило 24 тысячи человек; за сутки выявили больше 3 тысяч заражённых коронавирусом.

В России зафиксирован новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией – заразились 3388 человек. Об этом 15 апреля сообщил оперативный штаб. За всё время выявлено 24 490 заболевших.

Также за прошедшие сутки погибли 28 человек – 1 из них в Новосибирске. Общее количество летальных исходов в России – 198.

Выздоровели за всё время 1986, за сутки – 292 человека. Новые случаи выявили в Чукотском и Ненецком АО. Остался всего один регион, в котором не было ни одного заражённого коронавирусом – Республика Алтай. За сутки больных выявили в 65 регионах РФ.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

коронавирус

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