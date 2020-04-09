Вернут ли деньги за лицензии на охоту из-за отмены весеннего сезона в Новосибирской области – разъяснение общества охотников и рыболовов

сегодня 16:39 Поделиться

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Власти Новосибирской области запретили весеннюю охоту для предупреждения распространения коронавируса; ограничение действует как минимум до 30 апреля.

11 апреля вышло постановление правительства Новосибирской области № 112-п, запрещающее охоту в весеннем сезоне.

«Ввести на территории Новосибирской области ограничение весенней охоты в виде полного её запрета в период с 16.04.2020 по 30.04.2020 включительно», – говорится в документе за подписью губернатора Андрея Травникова.

Председатель общественной организации «Новосибирское областное общество охотников и рыболовов» Николай Кобыленко рассказал Сиб.фм, что на сегодняшний день выдано порядка 1500 лицензий на добычу охотничьих ресурсов.

По словам председателя общественной организации «Барабинское районное общество охотников и рыболовов» Константина Терещенко, егерям уже сегодня придётся выезжать в охотничьи угодья, чтобы напомнить охотникам, имеющим разрешения на весенний сезон, что охота запрещена.

Охотникам, которые успели приобрести лицензии на не состоявшийся весенний сезон, заменят на разрешительные документы для охоты в осенний сезон или вернут за них деньги. Добытчикам дичи необходимо сохранить имеющиеся документы и до начала осеннего сезона обратиться за заменой либо написать заявление с указанием банковских реквизитов на имя председателя ОО «НОООиР». Деньги будут перечислены до 15 октября.

Нахождение в охотугодьях с орудиями охоты в закрытые для охоты сроки является нарушением ч. 1.2. ст. 8.37 КоАП РФ. Наказание, предусмотренное этой статьёй, – лишение права осуществлять охоту на срок от 1 года до 2 лет (по решению мирового судьи). Кроме того, решение мирового судьи передается в Росгвардию, после чего оружие у гражданина изымается: гладкоствольное на срок 2 года, нарезное – на 6 лет.

Напомним, ранее отмену весенней охоты в Новосибирской области прокомментировал губернатор Травников.