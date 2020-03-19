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Видеоверсия выставки «Театр Победы» стала доступна для жители Новосибирской области

вчера 22:57

Фото с сайта Новосибирского государственного художественного музея

Представлена видеоверсия выставки «Театр Победы», посвященная 75-летию Новосибирского государственного академического театра оперы и балета и Юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Видеоверсия выставки, которая экспонируется в Новосибирском государственном художественном музее, создана телеканалом ОТС. Выставка составлена из работ нескольких поколений театральных мастеров, оформлявших оперные и балетные спектакли новосибирского театра, начиная с первых лет его работы до сегодняшнего дня. В числе экспонатов – эскизы, костюмы, афиши, произведения живописи и графики.

Специально для выставки разработана мультимедийная инсталляция «Эскизы истории», отражающая этапы развития театра и рассказывающая о работе его сотрудников на сцене и за кулисами. На ней в том числе представлено множество декораций – как прошлых лет, так и современных мультимедийных. Видеоверсия выставки доступна по ссылке.

Кроме того, Новосибирский государственный художественный музей предлагает своим посетителям ознакомиться с рядом видеоэкскурсий и видеомастер-классов. В их числе выставки произведений молодых московских художников – «История смыслов» Ивана Коршунова и «Повседневные бесценности» Анастасии Кузнецовой-Руф, выставка «Русский натюрморт XIX-XXI веков» из коллекции Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева», выставка «Металлическая сказка», на которой представлены произведения студентов – будущих дизайнеров ювелирных и кованных изделий, а также мастер-классы от преподавателей изостудии «Зазеркалье» Анны Сураевой и Виктории Мордвинцевой.

Напомним, 19 марта в Новосибирском художественном музее открылась выставка натюрмортов.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

выставки
Новосибирский государственный художественный музей
новосибирск

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