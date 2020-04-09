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Владимир Путин обратится к нации 15 апреля

сегодня 16:52

Президент РФ выступит с обращением к гражданам перед совещанием; на нём будут обсуждаться вопросы по распространению коронавируса в стране.

Президент России Владимир Путин обратится к нации перед началом совещания с правительством. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Кремля. По предварительной информации, начало будет после 15:00 по московскому времени (19:00 нск).

О подробностях планируемого выступления не сказано. Вероятнее всего, оно будет связано с распространением коронавирусной инфекции в России. Сегодня число заболевших в стране превысило 24 тысячи человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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