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Врач оценил профилактику коронавируса алкоголем

сегодня 09:03

Фото с сайта pixabay.com

Медик призвал не употреблять алкоголь для профилактики коронавируса; крепкий алкоголь дезинфицирует рот, но создаёт дополнительные риски для организма.

Употребление алкоголя создаст дополнительную нагрузку на организм в случае заражения коронавирусом. Спирт не может дезинфицировать лёгкие, заявил врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан, сообщает «РИА Новости».

По словам американского медика, проводя «профилактику» COVID-19 путём употребления крепкого алкоголя, стоит взвесить все риски, ведь коронавирус, как и другие болезни, создает нагрузку на органы.

Пока организм борется с заболеванием, печень испытывает повышенную нагрузку, отфильтровывая побочные продукты этой борьбы.

«Вы хотите создать дополнительную нагрузку для вашей печени? Да, принятие алкоголя внутрь дезинфицирует ваш рот и, может быть, горло, но это единственная площадь дезинфекции. Спирт не продезинфицирует ваши лёгкие», – заверил врач.

Кстати, алкоголь Каплан не советует использовать даже для обеззараживания полости рта. Для этих целей врач рекомендует полоскать её раствором воды с содой.

Напомним, в апреле учёные назвали новый фактор, осложняющий течение коронавируса у заразившихся.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

алкоголь
коронавирус

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