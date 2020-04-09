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Выплата 5 000 рублей на детей до 3 лет: как получить, до какого числа и как подать заявление

сегодня 12:38

Фото с сайта pixabay.com

Выплата на ребёнка до трёх лет будет начисляться с апреля по июнь 2020 года; у семей есть почти полгода на получение средств.

С апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля этого года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября 2020 года и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Чтобы получить средства, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале Пенсионного фонда или в соответствующем разделе на сайте Госуслуг.

Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как будет оформляться сертификат на материнский капитал с 15 апреля.

Автор:
Олеся Сметанникова

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