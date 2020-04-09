Выплата на ребёнка до 3 лет: более миллиона семей обратились за получением пособия

сегодня 20:36 Поделиться

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Глава Минтруда заявил об увеличении количества заявок на получение пособий на ребёнка; уже больше миллиона семей обратились за выплатами.

Больше 1 миллиона россиян обратились за выплатой в 5 тысяч рублей на ребёнка до 3 лет. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 15 апреля сообщил глава Министерства труда Антон Котяков.

Также он заявил, что в России на сегодняшний день зарегистрировано 735 тысяч безработных. При этом он отметил, что число людей, лишившихся работы, не увеличилось с прошлого года.

Дистанционными больничными в России воспользовались более 530 тысяч человек, добавил Котяков. За неделю с 9 апреля более 180 тысяч россиян подали электронные заявления о признании их безработными.