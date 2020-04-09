Выступление Путина на совещании с правительством РФ 15 апреля: полный текст речи президента о поддержке регионов и бизнеса в связи с коронавирусом

вчера 22:51 Поделиться

Фото с официального сайта президента России

Владимир Путин провёл совещание с членами правительства России; Сиб.фм публикует полный текст обращения.

Глава государства сформировал перечень мер государственной поддержки компаний, пострадавших в результате пандемии коронавируса. Сиб.фм публикует полный текст обращения.

Уважаемые коллеги, добрый день!

Сегодняшнее совещание будет посвящено вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса.

Правительство уже подготовило и реализует ряд мер на этом направлении. Вместе с тем, мы договаривались, что по мере развития ситуации будем принимать дополнительные шаги. В этой связи считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей – а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела – следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.

И главное, прошу включить в программу поддержки экономики и бизнеса следующие системные, подчеркну, согласованные со всеми ведомствами решения.

Первое. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей – подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки – прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки. Поэтому прошу правительство предусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с 1 мая.

Единственное обязательное условие и требование к компании – максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90 процентов штатной численности на 1 апреля. И если такое требование реально, на деле выполняется – а правительство в состоянии это проконтролировать – то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счёт организации, начиная с 18 мая. Соответственно, средства за май придут в июне.

Второе. Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов – шесть месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно: получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заёмщикам.

В этой связи считаю, что не менее 75 процентов объёма таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысить доступность кредитных ресурсов.

Необходимо также расширить применение такой меры поддержки, дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики с тем, чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками.

Третье. Что касается системообразующих предприятий, то прошу правительство доработать их список, причём на основе внятных, чётких, объективных критериев. В нём должны быть предприятия исключительно важные для всей национальной экономики.

Для этих компаний – а в проект решения правительства уже вошло более тысячи именно крупных предприятий, составляющих основу экономики страны – предлагаю также предусмотреть новый специальный кредитный продукт. Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств, а это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам, то есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке.

Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. То есть реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на шесть процентов ниже относительно нынешней рыночной ставки. Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Министерства финансов России, что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы.

Четвёртое. Уже говорил о необходимости дополнительной финансовой помощи регионам. Их доходы сейчас по разным причинам просели. А ведь на регионы, на региональный уровень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан, приходится большая нагрузка, и у субъектов Федерации должны быть для этого необходимые ресурсы.

Поэтому предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Причём у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих, региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям.

Уважаемые коллеги!

Вновь повторю, ситуация динамично меняется. Прошу правительство вместе с регионами, деловыми объединениями постоянно оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер. Очевидно, что потребуются и новые решения, причём как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям. Такие решения нужно готовить уже сейчас, консолидировать необходимые ресурсы. Мы много раз уже на эту тему с вами говорили.

На прошлой неделе – вы знаете – мы рассмотрели ситуацию в оборонно-промышленном комплексе и ракетно-космической отрасли. Завтра посвятим отдельное совещание положению дел строительной индустрии. В ближайшее время обсудим меры поддержки автопрома и сельского хозяйства, ЖКХ, лёгкой промышленности, авиастроения, других отраслей.

Мы знаем, с серьёзными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей. В том числе, эти средства пойдёт на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплату заработных плат, оплату стоянки воздушных судов.

В целом, по каждому из базовых, опорных секторов экономики прошу оперативно проработать и представить конкретный план действий, в том числе по поддержке программ импортозамещения в промышленности.