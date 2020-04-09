Yota предлагает месяц безлимитного YouTube

сегодня 14:01 Поделиться

Фото Yota

Yota предлагает новым клиентам безлимитный доступ к YouTube на 30 дней при заказе SIM-карты для смартфона онлайн; безлимитный доступ откроется автоматически после подключения любого пакета связи.

Акция распространяется на мобильные приложения YouTube, «YouTube Детям», YouTube Music, а также на сайт youtube.com.

Безлимитный доступ к YouTube будет открыт автоматически после подключения любого пакета связи.

«YouTube является одним из самых востребованных сервисов, представленных в безлимитных приложениях Yota, у текущих пользователей. В прошлом году его доля в категории "Видеосервисы" составила 86,9 %, что сделало его безоговорочным лидером рейтинга. Мы хотим, чтобы новые клиенты могли оценить все возможности сервиса, поэтому предлагаем 30 дней безлимитного доступа», – комментирует директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

Предложение доступно для всех регионов РФ и действует до 30 апреля 2020 года. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте yota.ru.

Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

Напомним, 10 апреля Yota добавила «Транспорт» к безлимитным приложениям.