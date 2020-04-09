Знала, что опасна: стали известны подробности о заболевшей коронавирусом в Бердске

сегодня 12:07 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Среди семи заболевших коронавирусом в Новосибирской области есть жительница Бердска; она вернулась из Сочи.

Бердчанка, которую 14 апреля госпитализировали в инфекционную больницу Новосибирска с подтверждённым диагнозом COVID-19, знала, что может быть потенциально опасной. Об этом сообщает издание «Курьер.Среда.Бердск» со ссылкой на главного врача ЦГБ Аллу Дробинскую.

Накануне женщина летала в Сочи и вместо соблюдения самоизоляции общалась с родственниками и знакомыми. Под наблюдение взяли всех, кто контактировал с заболевшей. Все родственники бердчанки помещены в обсерватор.

Напомним, в Новосибирске за прошедшие сутки выявлено семь новых случаев коронавируса.