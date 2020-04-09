Сами виноваты: врач из Новосибирска объяснила, почему эпидемия коронавируса не идёт на спад

сегодня 12:46 Поделиться

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11 новых случаев заражения зарегистрированы в Новосибирске 16 апреля; врач рассказала, при каких условиях цифры перестанут идти в рост.

Только полная изоляция всех заболевших коронавирусом и контактировавших с ними людей может остановить распространение пандемии. Об этом Сиб.фм рассказала врач-терапевт клиники «Здравица» Варвара Веретюк.

«Идеальная схема выглядит так – выявили заболевших и изолировали, то же самое сделали с контактными, при этом одновременно лечим заболевших. Всё, вирус дальше не распространяется. В теории. На практике я не видела этого и два месяца назад, и сомневаюсь, что принимаемые меры достигли пика эффективности сейчас», – объяснила врач.

Она напомнила, что инкубационный период коронавирусной инфекции долгий – 14 дней.

«То есть даже если представить себе волшебную ситуацию – мы взяли и вдруг ограничили контакты всех инфицированных людей, то ещё в течение двух недель у нас будут появляться новые заболевшие», – добавила Веретюк.

Напомним, по данным на 16 апреля, в Новосибирской области коронавирус подтвердился у 64 пациентов.