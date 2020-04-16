Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Аллерголог назвала потенциального переносчика коронавируса

сегодня 10:03

Фото ОК.ру

Иммунолог-аллерголог считает, что тополиный пух может стать новым переносчиком коронавируса.

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логинова заявила в интервью НСН, что тополиный пух может стать разносчиком коронавируса.

«Особенно тяжёлая ситуация будет, если к тому времени мы не остановим эпидемию, в середине июня, когда будет цвести тополь. Очень часто возникает обострение аллергических заболеваний органов дыхания именно во время цветения тополя. А тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу», – заявила Логинова.

По мнению медика, все аллергики находятся в зоне риска по коронавирусу. Эти люди страдают астмами, ринитами и подвержены заражению инфекционными заболеваниями.

Напомним, в Новосибирске из-за коронавируса отменили общегородской субботник.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

аллергия
коронавирус

Комментарии

16.04.20 в 10:38

Я вчера ночью зашла в госсуслуги, попыталась оформить заявление но мой регистрация была не подтвержд

Так что ничего сложного, сегодня буду путёвку в лагерь оформлять для старшего ребёнка

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

151433
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
84560
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
82068
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71068
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49791
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
49146
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
33287
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии