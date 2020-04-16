Аллерголог назвала потенциального переносчика коронавируса

сегодня 10:03 Поделиться

Фото ОК.ру

Иммунолог-аллерголог считает, что тополиный пух может стать новым переносчиком коронавируса.

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логинова заявила в интервью НСН, что тополиный пух может стать разносчиком коронавируса.

«Особенно тяжёлая ситуация будет, если к тому времени мы не остановим эпидемию, в середине июня, когда будет цвести тополь. Очень часто возникает обострение аллергических заболеваний органов дыхания именно во время цветения тополя. А тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу», – заявила Логинова.

По мнению медика, все аллергики находятся в зоне риска по коронавирусу. Эти люди страдают астмами, ринитами и подвержены заражению инфекционными заболеваниями.

Напомним, в Новосибирске из-за коронавируса отменили общегородской субботник.