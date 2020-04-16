Аллерголог назвала потенциального переносчика коронавируса
Фото ОК.ру
Иммунолог-аллерголог считает, что тополиный пух может стать новым переносчиком коронавируса.
Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логинова заявила в интервью НСН, что тополиный пух может стать разносчиком коронавируса.
«Особенно тяжёлая ситуация будет, если к тому времени мы не остановим эпидемию, в середине июня, когда будет цвести тополь. Очень часто возникает обострение аллергических заболеваний органов дыхания именно во время цветения тополя. А тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу», – заявила Логинова.
По мнению медика, все аллергики находятся в зоне риска по коронавирусу. Эти люди страдают астмами, ринитами и подвержены заражению инфекционными заболеваниями.
Напомним, в Новосибирске из-за коронавируса отменили общегородской субботник.
Комментарии
Я вчера ночью зашла в госсуслуги, попыталась оформить заявление но мой регистрация была не подтвержд
Так что ничего сложного, сегодня буду путёвку в лагерь оформлять для старшего ребёнка
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