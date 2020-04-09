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Банки отказали министру в «нулевом» кредите на зарплаты сотрудникам

сегодня 10:49

Фото с сайта pixabay.com

Глава Минэкономразвития РФ решил проверить, как банки выдают льготные кредиты под 0 % предпринимателям; банки ответили министру отказом.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников решил лично проверить, как обстоят дела с выдачей кредитов предпринимателям, которые несут убытки из-за коронавируса. Министр позвонил в два банка, и ни в одном из них не смог оформить льготный кредит. О неудачном опыте Решетников рассказал в своём Instagram.

Как отметил министр, поводом для проверки стали жалобы предпринимателей.

«Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор "горячей линии" ответил, что правительство якобы ещё не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но... в мае. Обратил на это внимание руководства банков», – рассказал глава Минэкономразвития.

Министр признал, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тысячи обращений на общую сумму 24 миллиарда рублей – одобрены примерно 1,5 млрд рублей.

«А выдано реально всего лишь 400 миллионов рублей», – привёл данные Максим Решетников.

Как ранее рассказывал Сиб.фм, о новых мерах поддержки бизнеса сообщил президент. Кредиты на зарплату предприятиям малого и среднего бизнеса выдают на срок до года. Льготная ставка 0 % действует первые 6 месяцев. Пока в неё официально включились пять банков, готовятся к подписанию ещё 25 соглашений.

Напомним, в апреле ЦБ выделил банкам 150 миллиардов рублей на беспроцентные кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса, в регионах их начали выдавать с 8 апреля.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

кредит
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