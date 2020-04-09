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«Чем строже – тем лучше»: главам районов Новосибирской области поручили наказывать поджигателей сухой травы

сегодня 17:58

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Более тысячи термоточек выявили в Новосибирской области с начала весны; в большинстве случаев огонь заставали в непосредственной близости с населёнными пунктами.

Экстренное заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (КЧС) прошло в МЧС по Новосибирской области. Поводом стали участившиеся случаи палов сухой травы вблизи населённых пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

После схода снежного покрова только посредством космического мониторинга в регионе зарегистрировано более тысячи термических точек. Практические ежедневно удаётся обнаружить ещё сотни возгораний растительности во время патрулирований и рейдов.

«90 % всех термических точек фиксируются на расстоянии пяти километров от населённых пунктов и в основном подтверждаются как незаконные палы растительности на землях сельхозназначения», – прозвучало на заседании.

По словам начальника регионального МЧС Виктора Орлова, главы районов должны перейти от реагирования к предупреждению природных пожаров и принять все действенные меры для стабилизации обстановки.

«Для ликвидации ландшафтных пожаров можно сколько угодно применять силы и средства добровольцев, муниципалитетов или профессиональных пожарных, но при этом поджигатели снова будут палить всё вокруг», – сказал он.

Заместитель губернатора области, первый заместитель председателя КЧС Сергей Сёмка подчеркнул, что для недопущения возгораний растительности нужно активнее задействовать патрульные группы.

«Выявлять поджигателей, наказывать их, и чем строже – тем лучше, но в соответствии с действующим законодательством», – добавил он.

В МЧС напомнили, что уже с пятницы, 17 апреля, в регионе установится жаркая и сухая погода без осадков, которая сохранится в течение предстоящей недели – до 25 апреля. При усилении ветра такие погодные условия могут способствовать стремительному распространению огня и осложнению пожарной обстановки.

Напомним, 11 апреля пожарные вывели 43 человека из горячей многоэтажки в Новосибирске.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
МЧС

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