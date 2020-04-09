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Четверо заболевших коронавирусом пациентов в Новосибирске находятся в реанимации

сегодня 15:45

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

11 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились сегодня в Новосибирске; всего диагноз поставлен 64 пациентам.

Четыре пациента в тяжёлом состоянии находятся в реанимации инфекционной больницы Новосибирска. У них подтверждён коронавирус. Об этом заявил глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов на брифинге 16 апреля.

По словам Хальзова, накануне в стационаре скончался второй заражённый коронавирусом — у мужчины были тяжёлые осложнения в связи с хроническими заболеваниями.

Напомним, Сиб.фм вёл онлайн-трансляцию с брифинга Константина Хальзова в правительстве области.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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