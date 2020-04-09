Четверо заболевших коронавирусом пациентов в Новосибирске находятся в реанимации
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
11 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились сегодня в Новосибирске; всего диагноз поставлен 64 пациентам.
Четыре пациента в тяжёлом состоянии находятся в реанимации инфекционной больницы Новосибирска. У них подтверждён коронавирус. Об этом заявил глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов на брифинге 16 апреля.
По словам Хальзова, накануне в стационаре скончался второй заражённый коронавирусом — у мужчины были тяжёлые осложнения в связи с хроническими заболеваниями.
Напомним, Сиб.фм вёл онлайн-трансляцию с брифинга Константина Хальзова в правительстве области.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают