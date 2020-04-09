Чистый четверг: что нужно делать в этот день и что запрещено

сегодня 12:24 Поделиться

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Чистый четверг в 2020 году приходится на 16 апреля; смысл его в том, чтобы очиститься физически и духовно.

Чистый четверг христиане традиционно отмечают за три дня до Пасхи. В этом году Пасха будет 19 апреля, следовательно, чистый четверг – 16-го. В этот день верующие вспоминают последние дни Иисуса Христа перед распятием, кроме того, с Чистым четвергом связано множество обрядов и традиций.

В этот день нужно очиститься как духовно, так и физически. В Чистый четверг рекомендуется, согласно традициям, сходить в храм, причаститься и исповедаться во всех грехах. Однако в этом году в связи с коронавирусом храмы закрываются для посетителей. Верующим рекомендовано молиться дома. Рекомендуется откинуть все страхи или смутные мысли.

Чистый четверг – последний день перед Пасхой, когда можно заниматься хозяйственными делами. В этот день необходимо сходить в баню и навести порядок в доме.

Считается, что вода в этот период обладает целебными свойствами, и если искупаться в Чистый четверг до восхода солнца, то можно избавиться от негативной энергетики. Перед купанием рекомендуется прочитать молитву.

Хозяйки стараются в Чистый четверг привести в порядок свой дом: моют полы, окна, а также выбрасывают весь мусор. Согласно поверью, так можно избавиться от всего негатива, который накопился в жилище в течение года.

Есть такая примета: у кого в Чистый четверг дома грязь, то и весь год он проведет в ссорах.

Несмотря на то, что в этот день принято избавляться от всего ненужного и пустого, отдавать что-либо по просьбе другого человека из дома в этот день нельзя. Считается, что вместе с вещью в это время вы отдадите человеку семейный достаток и покой.

С Чистого четверга на Страстную пятницу не стоит оставлять невымытой посуду и замоченное, но не выстиранное белье. Хозяйки в Чистый четверг также выпекают куличи и раскрашивают яйца на Пасху.

Напомним, в апреле Сиб.фм также рассказывал о необычных способах красиво покрасить яйца на Пасху.