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«Дети, по домам»: в министерстве образования Новосибирской области назвали сроки окончания учёбы

сегодня 15:09

Фото с сайта pixabay.com

Решения о сроках окончания учебного года школы должны принимать самостоятельно; в министерстве образования предложили примерный график для разных классов.

Учебный год в школах Новосибирской области может закончиться раньше обычного. При этом решение о точной дате «последнего звонка» каждое образовательное учреждение принимает самостоятельно, но по согласованию с профильным министерством, – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Там уточнили, что накануне минобр уведомил школы о примерных сроках завершения учёбы.

В частности, учащимся 1-4 классов предлагают закончить образовательный процесс 25 мая; 5-8 классы – 30 мая; 9 класс – 30 мая; 10 класс – 5 июня.

Чуть раньше учиться закончат выпускники – им предложено грызть гранит науки до 30 мая.

Напомним, сейчас школы Новосибирска, Бердска, Оби, Кольцово и Искитима продолжают учиться в дистанционном режиме.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

каникулы
Новосибирск
школы

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