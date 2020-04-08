До скольки работает метро в Новосибирске в апреле: расписание движения поездов

сегодня 12:12 Поделиться

Фото Дениса Винокурова

С 15 апреля Новосибирский метрополитен вернулся к штатному режиму работы; пока это означает лишь одно – поезда начали ходить чаще.

Новосибирская подземка перешла на обычный режим работы, сократила интервал движения поездов. Если до 15 апреля стоять на платформе приходилось по 6-8 минут – такие меры вводились из-за снижения пассажиропотока на период карантина, то теперь в часы пик поезда ходят каждые 3 минуты, а в межпиковое время – каждые 5 минут.

При этом пассажирам метро важно понимать, что сокращённый из-за коронавируса график работы подземки по-прежнему сохраняется. Метрополитен открыт с 06:00 до 22:00, а не до 00:00, как было ранее.

Такой график работы продлится до 30 апреля.

Напомним, все пассажиры метро в Новосибирске могут воспользоваться бесплатным антисептиком.