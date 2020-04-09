Дома до лета: первый регион России заявил о продлении режима самоизоляции до конца мая

сегодня 18:46 Поделиться

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В России первый регион заявил о продлении режима самоизоляции до конца мая; такую дату определили власти Башкирии.

Глава Республики Башкирия Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится как минимум до конца мая. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы сегодня приняли ряд решений. Эти меры непопулярные, но они необходимые. Главы муниципалитетов, настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель-май — это вот, как здрасте, мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем», – сказал Хабиров на оперативном совещании (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. Сиб.фм).

На сегодняшний день в Башкирии коронавирусом заболел 191 человек, пять человек скончались.

Десять крупных больниц Башкирии частично или полностью закрыты на карантин из-за обнаружения заражённых коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор России.

Напомним, в России за сутки выявлено почти 3,5 тысячи заражённых коронавирусом.