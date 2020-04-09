Дополнительные ограничения введены на территории Новосибирской области: оперативный штаб

сегодня 09:04 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области вводятся новые ограничения из-за коронавируса; об этом сообщил оперативный штаб.

В Новосибирской области будет ограничено посещение культовых сооружений и мест захоронений, а также приостановлена деятельность ряда рынков.

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

Всем религиозным объединениям региона, начиная с 18 апреля, необходимо приостановить посещение культовых зданий для всех граждан, кроме священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.

Не допускается проведение религиозных массовых обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей.

На территории Новосибирска, Новосибирского района, а также всех населённых пунктов нашей области, в которых проживает более 23 тысяч человек с 18 апреля будет ограничено посещение кладбищ (кроме случаев погребения).

Со следующего дня – 19 апреля – на этих же территориях приостановят деятельность рынки продовольственных и промышленных товаров.

Полный текст постановления размещён на официальном сайте правительства Новосибирской области: http://www.nso.ru/npa.