Дополнительные ограничения введены на территории Новосибирской области: оперативный штаб
Фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области вводятся новые ограничения из-за коронавируса; об этом сообщил оперативный штаб.
В Новосибирской области будет ограничено посещение культовых сооружений и мест захоронений, а также приостановлена деятельность ряда рынков.
Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».
Всем религиозным объединениям региона, начиная с 18 апреля, необходимо приостановить посещение культовых зданий для всех граждан, кроме священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.
Не допускается проведение религиозных массовых обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей.
На территории Новосибирска, Новосибирского района, а также всех населённых пунктов нашей области, в которых проживает более 23 тысяч человек с 18 апреля будет ограничено посещение кладбищ (кроме случаев погребения).
Со следующего дня – 19 апреля – на этих же территориях приостановят деятельность рынки продовольственных и промышленных товаров.
Полный текст постановления размещён на официальном сайте правительства Новосибирской области: http://www.nso.ru/npa.
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